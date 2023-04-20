انت الان تتابع خبر بوستات تهاني عيد الفطر 2023.. أجمل الصور والرسائل ! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - عيد الفطر هو عيد مليء بالسرور يحتفل فيه المسلمون على مدار ثلاثة أيام، بعد إنتهاء الصيام خلال شهر رمضان المبارك.

ومع اقتراب هذا العيد، يتسابق الأشخاص للبحث عن أجمل الرسائل والصور لتهنئة بعضهم البعض.



من هنا، نقدّم لكم بوستات عيد الفطر المُكلّلة بالصور المعبّرة والمبهجة لتقوموا بإرسالها لتهنئة أقاربكم وأحبائكم وأصدقائكم، بالإضافة الى رسائل يمكن إرفاقها بالبوستات لنشر السعادة والفرح ومن أجل معايدة أفراد العائلة، الصديقة أو الحبيبة والأزواج بطريقة مميزة.



اليكم بعض الرسائل التي يمكن اضافتها الى الصور من أجل معايدة أفراد العائلة: • حلول عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم في ضياء ونور عائلتي الجميلة، كل عام وقلوبكم تفيضُ بالحب والخير والبركة.

• عائلتي الكريمة أود أن أرسل السلام لكم بمناسبة عيد الفطر، كل عام وأنتم بخير وكل عام وأنتم في سعادة وبهجة لا تفارق قلوبكم.

• هديّتي لكلّ عائلتي الغاليين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

• أرجو من الله لكم عيدًا سعيدًا طيبًا يملأ قلوبكم فرحًا وابتسامة.

• بالفل والريحان، وبعيد الفطر السعيد، كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية عائلتي الجميلة.

• عائلتي وما العيد إلا وُطن حدوده انتم، دُمتم لي عيدًا كل عام، عيد فطر سعيد عليكم.

• عائلتي كل عام وأنتم بألف خير وعافية وسعادة كل عام وأنا بكم أسعد كل عام وانتم للعيد عيد.

• أنتم من تعنون لي العيد عائلتي، دوام الصحة والسعادة لكم ولمن تحبون بعيد الفطر السعيد، أعاده لله علينا وعليكم بالمن والخير والبركات.

• إلى جميع عائلتي أرجو من الله أن يعيد عليكم وعلينا عيد الفطر المبارك بموفور الصحة والعافية والسلامة.

• بمناسبة عيد الفطر السعيد، كل عام وأنتم في نعيم وسعادة عائلتي الكريمة، احبتكم من أعماق قلبي فردًا فردًا.



أما بالنسبة للصديقة أو الحبيبة، اليكم بعض العبارات المناسبة لتهنئتها بعيد الفطر:



• أتمنى لك صديقتي عيد سعيد وعمر مديد وفرحة أبدية كل عام وأنتي بخير.

• تهنئة بمناسبة العيد لصديقتي لن أقول كل عام وأنت بخير لكن سأقول انت الخير كل عام بكل العبارات التهاني بكل الحب والأماني كل إحساس وجداني كل سنة وأنت طيبة يا أحلى "الاسم" عيد سعيد ومبارك مليء بالنجاح والتوفيق والصحة والسلامة والعمر المديد وتحقيق الأماني كل عام وأنتي أغلى صديقة.

• بكل ورود العالم وبكل روائحها الحميلة بمناسبة عيد الفطر أقدمها لك صديقتي كل عام وأنت أغلى شخص على قلبي.

• صديقتي وحبيبتي واختي وصاحبتي وعمري وروحي وكل دنيتي انشاء الله كون اول وحده عم اعايدك حبيبة قلبي العيد ما خلق بس للعشاق خلق لا رفقة لا اخت كل مين يحب بعض خلق العيد لا الو بقلك عيد سعيد عليكي يا صديقتي،

• إلى صديقتي أحببت أن أهنئك بقدوم عيد الفطر وجعل أيامك كلا عيد وفرحة وسعادة عيدك مبارك يا غالية.

• كل عام وانت صديقتي كل عام وأنت بقربي أودع أعوامي السابقة بدونك وأعشق أعوامي الحالية معك كل عام ووأنت أقرب البشر إلى قلبي.

• صديقتي كل عام وأنا والنجوم والقمر نحتفل بعيد معك كل عام وأنت أجمل ما عرف قلبي كل عام وقلبي يحبك كل يوم أكثر مهما كتبت لك عنك فيك لن اكتفي.

• صديقتي شوفتك فرحة العيد كل عام وأنت عيد وكل عام وأنت فرحة عمري.

• كل عام وأنت أجمل الناس كل عام وأنت أحلى الناس كل عام وانت بخير يا أروع وأرق الناس صديقتي وأختي إن شاء الله كل أيامك سعادة وفرح.

• بعد شهر الخير والمغفرة أحب أن أهنئك صديقتي الغالية والوفية بقدوم عيد الفطر المبارك كل عام وأنت بخير.

• صديقتي كل عام وانت بخير كل عام وانت أكثر شخص يدهشني بنقاء قلبه كل عام وانت أجمل روحا تشعرني بالسعادة كل عام وانت توأمي واختي ومخزن اسراري كل عام والسعادة تغمرك وتلازمك من عيد لأخر كل عام وانت صديقتي وحبيبتي.

• صديقتي وها هوا العيد يقترب علينا وأنت معي وبجانب وأصدق دعواتي أبعثها لرب السماء أن يبقيك لي حياه وعمر أخر انا وهي من غير بعض م نعيش عسى الله لا يحرمني منك كل عام وانت بقربي. • أتمنى لك صديقتي عيد سعيد وعمر مديد وفرحة أبدية كل عام وأنتي بخير.• تهنئة بمناسبة العيد لصديقتي لن أقول كل عام وأنت بخير لكن سأقول انت الخير كل عام بكل العبارات التهاني بكل الحب والأماني كل إحساس وجداني كل سنة وأنت طيبة يا أحلى "الاسم" عيد سعيد ومبارك مليء بالنجاح والتوفيق والصحة والسلامة والعمر المديد وتحقيق الأماني كل عام وأنتي أغلى صديقة.• بكل ورود العالم وبكل روائحها الحميلة بمناسبة عيد الفطر أقدمها لك صديقتي كل عام وأنت أغلى شخص على قلبي.• صديقتي وحبيبتي واختي وصاحبتي وعمري وروحي وكل دنيتي انشاء الله كون اول وحده عم اعايدك حبيبة قلبي العيد ما خلق بس للعشاق خلق لا رفقة لا اخت كل مين يحب بعض خلق العيد لا الو بقلك عيد سعيد عليكي يا صديقتي،• إلى صديقتي أحببت أن أهنئك بقدوم عيد الفطر وجعل أيامك كلا عيد وفرحة وسعادة عيدك مبارك يا غالية.• كل عام وانت صديقتي كل عام وأنت بقربي أودع أعوامي السابقة بدونك وأعشق أعوامي الحالية معك كل عام ووأنت أقرب البشر إلى قلبي.• صديقتي كل عام وأنا والنجوم والقمر نحتفل بعيد معك كل عام وأنت أجمل ما عرف قلبي كل عام وقلبي يحبك كل يوم أكثر مهما كتبت لك عنك فيك لن اكتفي.• صديقتي شوفتك فرحة العيد كل عام وأنت عيد وكل عام وأنت فرحة عمري.• كل عام وأنت أجمل الناس كل عام وأنت أحلى الناس كل عام وانت بخير يا أروع وأرق الناس صديقتي وأختي إن شاء الله كل أيامك سعادة وفرح.• بعد شهر الخير والمغفرة أحب أن أهنئك صديقتي الغالية والوفية بقدوم عيد الفطر المبارك كل عام وأنت بخير.• صديقتي كل عام وانت بخير كل عام وانت أكثر شخص يدهشني بنقاء قلبه كل عام وانت أجمل روحا تشعرني بالسعادة كل عام وانت توأمي واختي ومخزن اسراري كل عام والسعادة تغمرك وتلازمك من عيد لأخر كل عام وانت صديقتي وحبيبتي.• صديقتي وها هوا العيد يقترب علينا وأنت معي وبجانب وأصدق دعواتي أبعثها لرب السماء أن يبقيك لي حياه وعمر أخر انا وهي من غير بعض م نعيش عسى الله لا يحرمني منك كل عام وانت بقربي. تهنئة عيد الفطر للأزواج



ومن ضمن بوستات عيد الفطر 2023 البوستات التي تتفنن الزوجات في تحضيرها لأزواجهن، حيث العبارات الرومانسية مع صور العيد المبهجة، ولذلك نقدم لكم "تهنئة عيد الفطر لزوجي" لكل من تبحث عنها قبيل حلول موعد عيد الفطر المبارك.

• أدام الله لكم الأعياد دهورًا وألبسكم من تقواه نورًا، عيدكم مبارك.

• في مساء ساحر مع دعاء طاهر أهدي باقة ورد عاطر لأحلى من مر على الخاطر، كل سنة وأنت على البال حاضر.

• الديرة وطيورها وشمسها وبحورها تقول: مبارك عليك العيد يا نورها.

• أجمل باقة ورد أرسلها من قلبي وأحطها بيديك تنشر العبير الفواح حوليك وتقولك: كل عام وأنت بخير.

• كل عام وأنت بألف خير وصحة وسلامة وعافية وعساك من عواده.

• رمضان راحل والعيد داخل فمن نعزي ومن نهنئ! تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك. تقبل الله صيامكم وأسعد أيامكم وكل عام وأنتم بخير.

• تهنئة من الوريد إلى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد عيد سعيد وعمر مديد.

• قبل زحمة السير وقبل رسائل الغير والإرسال لسا بخير كل عام وأنت بألف خير.

• في قلبي حطيتك وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك وبحلول عيد الفطر هنيتك.

• أحلى ما في العيد ثلاثة: كثرة الخيرات، وتبادل الزيارات، وقارئ هذه العبارات.

• مساء الخير متأخر بريح العود متبخر أعزك وأنت ما تدري، عيد مبارك من بدري.

• أبعث مع كل طير من قلب كله خير لإنسان مكانه غير كل عام وأنت بخير.

• أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد وأتمنى لك عيد سعيد.

• في قلبي حطيتك وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك وبحلول عيد الفطر هنيتك.

• أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليك وعلينا.

• يا حمامة الحرم زوريه، ومن زمزم اسقيه، ومن عطر الكعبة طيبيه، وبقرب العيد هنيه.

• مين قال إني في عيد؟ أو إني حتى سعيد؟ أنا عيدي والله لما أشوفك أنت سعيد.

• للكلمة ردود وللفرحة وجود ولأيام العيد وقت محدود فلك تهنئة بلا حدود.