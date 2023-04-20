جالتيه يطلق رسائل تحذير لنجوم فريقه.. هذا مفادها!

وصرح جالتيه عبر قناة ناديه PSG TV "لقد تحدثت مع اللاعبين على صعوبة مباراة آنجيه، وضرورة اللعب بكل جدية، لأن اللقب لم يحسم بعد".

وأضاف "للأسف آنجيه هبط للدرجة الثانية، ولكنه سيلعب بتحرر ودون ضغوط، ويطمع في الفوز على حامل اللقب، كما أن تذاكر المباراة تم بيعها بالكامل".



وشدد جالتيه في رسائله لنجوم سان جيرمان "يجب أن نقضي على أي طموح لمنافسينا، نعم لدينا أفضلية في فارق النقاط، ولكن هناك 7 جولات متبقية".

وأتم "نبهت على اللاعبين، أنه كلما لعبنا بجدية وحافظنا على فارق النقاط، كلما اقترب تتويجنا باللقب للمرة 11 في تاريخ النادي".

ويتصدر باريس سان جيرمان، جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 72 نقطة، بينما يقبع آنجيه في المركز الأخير برصيد 14 نقطة.

