انت الان تتابع خبر إندونيسيا تعلن عدم رؤية هلال شوال.. والسبت اول أيام عيد الفطر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويترقب المسلمون مساء اليوم، نتائج تحري هلال شهر شوال لمعرفة موعد عيد الفطر.

وحسب المعطيات الفلكية يصادف عيد الفطر يوم الجمعة الموافق 21 نيسان الجاري، إلا أن إمكانية رؤية الهلال غير ممكنة في العديد من الدول العربية والإسلامية.



وأجمع خبراء فلكيون من 13 دولة، على عدم إمكانية رؤية هلال شهر شوال، يوم الخميس.

وقال 25 خبيرًا في بيان مشترك: "وفقًا لجميع المعايير الفلكية القديمة والحديثة فإن رؤية الهلال يوم الخميس، غير ممكنة بالعين المجردة في العالم العربي والإسلامي"، حسبما أوردت صحيفة "سبق" السعودية.

