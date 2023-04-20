أول زيارة منذ الحرب الروسية الأمين العام للناتو يصل كييف

ياسر رشاد - القاهرة - صرح مسؤول بحلف شمال الأطلسي الناتو، اليوم الخميس، أن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج يقوم بزيارة لأوكرانيا لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا العام الماضي.

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وأضاف، مشترطا تكتم هويته تماشيا مع قواعد الناتو "أمين عام الناتو في أوكرانيا، وسنصدر مزيدا من المعلومات في أقرب فرصة"، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس، و"سكاي نيوز عربية".

وكان ستولتنبرج زار كييف قبل العملية العسكرية الروسية، إلا أن هذه هي زيارته الأولى أثناء الحرب، في تأكيد على الالتزامات طويلة الأمد للحلف بالدفاع عن استقلال أوكرانيا.

وكشفت وسائل إعلام أوكرانية عن وصول ستولتنبرج اليوم الخميس إلى كييف في زيارته غير المعلنة، ونشرت الكثير

منها صورا لستولتنبرغ في وسط كييف أمام نصب تذكاري لجنود سقطوا في المعارك.

وتظهر الصور ستولتنبرج منحني الرأس أمام النصب.

ويمتنع الكثير من المسؤولين الغربيين عن الاعلان مسبقا عن زياراتهم إلى كييف لأسباب أمنية، وفقا لفرانس برس.

وتأتي زيارة ستولتنبرج قبيل هجوم أوكراني مضاد متوقع.

وفي وقت سابق هذا الشهر دعا ستولتنبرج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قمة للحلف تعقد في يوليو.

وقال أيضا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سعى إلى إغلاق باب الناتو لكنه فشل.