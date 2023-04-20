انت الان تتابع خبر البحرية الامريكية: البيان الإيراني كاذب تماما.. ولا وجود لغواصاتنا في المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت البحرية في بيان صدر عن الأسطول الخامس الأمريكي: "البيان الإيراني كاذب تماما، لم تمر غواصة أمريكية في الآونة الأخيرة عبر مضيق هرمز، هذا البيان هو معلومات مضللة إيرانية أخرى تهدف لزعزعة الاستقرار المنطقة".وفي وقت سابق، كتبت وسائل إعلام أمريكية أنه تقرر إرسال الغواصة " فلوريدا" إلى الشرق الأوسط، على خلفية التوترات المتصاعدة في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران".

في وقت سابق، ذكرت وكالة تسنيم، نقلا عن نائب قائد البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني، أن "الغواصة الإيرانية "فاتح" أجبرت الغواصة النووية الأمريكية "فلوريدا" على أن تطفو في مضيق هرمز".

