انت الان تتابع خبر بوقت قياسي.. كشف ملابسات جريمة قتل والقبض على الجناة شرق بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بجهد امني واستخباري امتاز بالسرعة والدقة، وبعد ورود إخبار من احد المواطنين بوقوع جريمة قتل في منطقة "النهروان" ببغداد، تمكّنت قوة مشتركة من اللواء الأول الفرقة الأولى شرطة اتحادية بمساندة الجهد الاستخباري، ومن خلال القيام بعمليات البحث والتحري وجمع المعلومات ومتابعة منظومة كاميرات المراقبة، من كشف ملابسات جريمة القتل وإلقاء القبض على خمسة متهمين بالجريمة في منطقة (النهروان)".



وأضافت: "تم تسليم الجُناة إلى جهة الاختصاص اصولياً لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة بحقهم".

