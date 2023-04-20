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انت الان تتابع خبر شباب العراق ضمن التصنيف الثالث في قرعة مونديال الارجنتين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-453796-638175903182469408.jpeg
2023-04-20 | 14:23
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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم الخميس، أن منتخب شباب العراق سيتواجد في التصنيف الثالث بقرعة مونديال الأرجنتين للشباب تحت 20 عاما، التي ستقام غدٍ الجمعة بمدينة زيوريخ السويسرية.
وسيكون شباب العراق وصيف كأس آسيا بنسختها الأخيرة في أوزبكستان بالوعاء الثالث مع منتخبات "نيجيريا، فيجي، هندوراس، أوزبكستان، اليابان".
ويحل منتخب تونس الممثل الثاني للكرة العربية بقرعة مونديال الشباب في الوعاء الرابع مع منتخبات "سلوفاكيا، الكيان الصهيوني، جامبيا، جواتيمالا، الدومينيكان".
ويتواجد بالتصنيف الأول كل من "الأرجنتين (المستضيف)، الأوروجواي، السنغال، أمريكا، فرنسا، إيطاليا".
يذكر أن شباب العراق، يواصلون تحضيراتهم لنهائيات كأس العالم بمعسكر تدريبي في إسبانيا يتخلله 4 مباريات ودية مع منتخبات الدومينيكان، البرازيل، جزر طارق وإشبيلية تحت 21 عاما.
ويحل منتخب تونس الممثل الثاني للكرة العربية بقرعة مونديال الشباب في الوعاء الرابع مع منتخبات "سلوفاكيا، الكيان الصهيوني، جامبيا، جواتيمالا، الدومينيكان".
ويتواجد بالتصنيف الأول كل من "الأرجنتين (المستضيف)، الأوروجواي، السنغال، أمريكا، فرنسا، إيطاليا".
ويضم التصنيف الثاني منتخبات "البرازيل ، كولومبيا، الإكوادور، كوريا الجنوبية، إنجلترا، نيوزيلاندا".
يذكر أن شباب العراق، يواصلون تحضيراتهم لنهائيات كأس العالم بمعسكر تدريبي في إسبانيا يتخلله 4 مباريات ودية مع منتخبات الدومينيكان، البرازيل، جزر طارق وإشبيلية تحت 21 عاما.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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