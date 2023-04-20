شباب العراق ضمن التصنيف الثالث في قرعة مونديال الارجنتين

وسيكون شباب العراق وصيف كأس آسيا بنسختها الأخيرة في أوزبكستان بالوعاء الثالث مع منتخبات "نيجيريا، فيجي، هندوراس، أوزبكستان، اليابان".

ويحل منتخب تونس الممثل الثاني للكرة العربية بقرعة مونديال الشباب في الوعاء الرابع مع منتخبات "سلوفاكيا، الكيان الصهيوني، جامبيا، جواتيمالا، الدومينيكان".



ويتواجد بالتصنيف الأول كل من "الأرجنتين (المستضيف)، الأوروجواي، السنغال، أمريكا، فرنسا، إيطاليا".

ويضم التصنيف الثاني منتخبات "البرازيل ، كولومبيا، الإكوادور، كوريا الجنوبية، إنجلترا، نيوزيلاندا".

يذكر أن شباب العراق، يواصلون تحضيراتهم لنهائيات كأس العالم بمعسكر تدريبي في إسبانيا يتخلله 4 مباريات ودية مع منتخبات الدومينيكان، البرازيل، جزر طارق وإشبيلية تحت 21 عاما.

