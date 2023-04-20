انت الان تتابع خبر تعرفي على طريقة عمل كليجة العيد العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - هل تعرفين وصفة الكليجة العراقية؟ إليك خطوات تحضيرها.

- المقادير

- 4 كوب دقيق ابيض

- 1,1/2 كوب مخلوط سمنة وزبدة مذوبة

- ملعقة صغيرة ملح

- 4 ملاعق كبيرة سكر

- بيضة

- 5 ملاعق كبيرة حليب بودرة

- هيل مطحون



- ملعقة كبيرة خميرة

- للحشوة

- تمر منزوع النوى ومحموس قليلا بالزيت مع رشة هيل.

- سمسم مطحون مخلوط مع سكر ورشة هيل.

- جوز مكسر مع رشة قرفة وهيل وقليلاً من السكر.

- جوز الهند مخلوط مع سكر ورشة هيل.

- طريقة التحضير

١- نذوب السمنة والزبدة ونتركها تبرد.

٢- نخلط المواد الجافة بعد نخلها.

٣- نذوب الخميرة مع رشة سكر وماء دافئ للعجن ونتركها تتفاعل.

٤- بعد خلط المواد الجافة، نقوم بحفرة في الوسط ونصبّ كمية الدهن بالتدريج ونفرك الدقيق بالسمنة. نظل نضيف السمنة ونفرك الدقيق حتى يدخل الى كل جزيئات الطحين.

٥- نضيف الخميرة والماء والبيضة المخفوقة ونعجن حتى نحصل على عجينة طرية. نغطيها ونتركها تختمر لمدة 2/1 ساعة أو حسب حرارة المكان.

٦- نقوم بكرة صغيرة من العجينة ونفتحها ونحشيها بأي نوع من الحشو تمر او جوز او سمسم او جوز هند.

٧- ندهن الوجه بالحليب او بصفار بيضة مع رشة سكر.

