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تعرفي على طريقة عمل كليجة العيد العراقية

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بغداد - ياسين صفوان - هل تعرفين وصفة الكليجة العراقية؟ إليك خطوات تحضيرها.

- المقادير
- 4 كوب دقيق ابيض
- 1,1/2 كوب مخلوط سمنة وزبدة مذوبة
- ملعقة صغيرة ملح
- 4 ملاعق كبيرة سكر
- بيضة
- 5 ملاعق كبيرة حليب بودرة
- هيل مطحون

- ملعقة كبيرة خميرة

- للحشوة

- تمر منزوع النوى ومحموس قليلا بالزيت مع رشة هيل.

- سمسم مطحون مخلوط مع سكر ورشة هيل.

- جوز مكسر مع رشة قرفة وهيل وقليلاً من السكر.

- جوز الهند مخلوط مع سكر ورشة هيل.

- طريقة التحضير
١- نذوب السمنة والزبدة ونتركها تبرد.
٢- نخلط المواد الجافة بعد نخلها.
٣- نذوب الخميرة مع رشة سكر وماء دافئ للعجن ونتركها تتفاعل.
٤- بعد خلط المواد الجافة، نقوم بحفرة في الوسط ونصبّ كمية الدهن بالتدريج ونفرك الدقيق بالسمنة. نظل نضيف السمنة ونفرك الدقيق حتى يدخل الى كل جزيئات الطحين.
٥- نضيف الخميرة والماء والبيضة المخفوقة ونعجن حتى نحصل على عجينة طرية. نغطيها ونتركها تختمر لمدة 2/1 ساعة أو حسب حرارة المكان.
٦- نقوم بكرة صغيرة من العجينة ونفتحها ونحشيها بأي نوع من الحشو تمر او جوز او سمسم او جوز هند.
٧- ندهن الوجه بالحليب او بصفار بيضة مع رشة سكر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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