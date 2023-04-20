انت الان تتابع خبر وفاة "مونبين" عضو فرقة أسترو في ظروف غامضة.. هل انتحر؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الوفاة تم تأكيدها في بيان رسمي نُشر عبر صفحات الفرقة على مواقع التواصل، والتي وصفت الوداع بأنه كان غير متوقع، وأن مونبين أصبح نجما في السماء ومن دون ذكر سبب الوفاة. وبحسب الصحف الكورية، ونقلا عن تقرير الشرطة، يرجح أنها حادثة انتحار، إلا أن التحقيقات مازالت جارية.



يُذكر أن مونبين مغن شهير من كوريا الجنوبية، ويعتبر من أهم الفنانين الاستعراضيين في آسيا، وهو عضو في فرقة "أسترو" للفتيان، ويتبع لوحدتها الفرعية "سانها" (Sanha). ولد في 26 كانون الثاني 1998، وتوفي أمس الأربعاء 19 نيسان 2023 عن عمر لا يتعدى 25 عاماً.

وتعد فرقته الموسيقية من الأهم والأكثر انتشاراً في آسيا والعالم، بعدما تأسست في عام 2016، إضافة إلى مجموعة "سانها" التي تأسست عام 2020. له شقيقة واحدة تُدعى مون سوا، أما شركة التسجيلات الخاصة به فتحمل اسم "فانتاجيو إنترتينمنت".

رحيل النجم الشاب أعاد للأذهان تكرار حالات وفاة نجوم الفن الكوري في سن مبكرة خلال السنوات الماضية. كان أبرزهم انتحار عضو فرقة "شايني" جونغهيون في 2017 وانتحار الفنانة الشابة غو هارا في 2019، ليطرح السؤال مجددا من المسؤول عن حماية حياة فناني الكيبوب الشباب من قرار الانتحار؟