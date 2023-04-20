انت الان تتابع خبر سرق عجلته وقتله بظروف غامضة.. تفاصيل جريمة "مُروعة" في بابل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد ل، الخليج 365، أنه "بعد ورود إخبار عن فقدان أحد المواطنين مع عجلته بظروف غامضة، شكّل قائد الشرطة اللواء خالد تركي الشمري، فريق عمل بإشرافه الشخصي وضمّ مدير قسم مكافحة الإجرام وجهاز الأمن الوطني لكشف الملابسات ".وأضافت: "حيث باشر الفريق وعلى الفور بالتحري وجمع المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة وبالتنسيق مع السلطة القضائية تم التوصل الى الجاني والقبض عليه بالاشتراك مع مفارز قوة SWAT والفوج التكتيكي وفريق الغواصين الذي قام بإنتشال الجثة من أحد الاروائيات ضمن منطقة طفيل جنوبي المحافظة، بعد نزع الاعترافات من القاتل ".

وأشار البيان الى، أن "المتهم اعترف باصطحاب المجني عليه مع عجلته الى منطقة زراعية وبعد قتله بواسطة سلاح بندقية كلالشنكوف".

