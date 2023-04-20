انت الان تتابع خبر اعتقال 21 متهماً بتجارة ونقل المواد المخدرة في عدة محافظات – عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بمتابعة استخبارية وميدانية متواصلة لأنشطة الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن البلاد وشبابه بالمخدرات فقد ألقى جهاز الأمن الوطني القبض على (21) متهماً بتجارة المخدرات ونقلها بين المحافظات".وأشار الى ان "في بابل وبعد متابعة دقيقة من قبل مفارز جهازنا لأحد تجار المواد المخدرة جرى القبض عليه بعد استدراجه بكمين محكم وبحوزته نحو (49) ألف حبة من الكبتاجون المخدرة".

وأضاف الجهاز ان "في محافظة واسط فقط تمكنت مفارزنا من الإطاحة بتاجر مخدرات جرى استدراجه من محافظة ميسان وبحوزته (٢) كغم من مادة الكريستال".

ولفت البيان الى ان "مفارز الجهاز نفذت عمليات متفرقة في محافظات (كربلاء المقدسة، والنجف الأشرف، وكركوك، وديالى) ألقت خلالها القبض على (١٩) متهماً بتجارة وترويج المواد المخدرة صادرة بحقهم أوامر قبض قضائية، وقد تم إحالة المتهمين جميعاً مع المضبوطات إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".