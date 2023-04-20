انت الان تتابع خبر ضبط كدس عتاد داخل وكر لعصابات "داعش" في الانبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "بعملية استخبارية مميزة نفذتها مفارزنا استندت لمعلومات مؤكدة عن وجود كدس للعتاد في منطقة وادي ثميل في محافظة الانبار".

وأشارت الى انه "بعد عملية تفتيش وبحث تم ضبط كدس عتاد يحتوي علي ٣٥٠ ثلاثمائة وخمسون حاوية من عيار ١٤،٥ ملم يعود لعصابات داعش الارهابية لما تسمى بولاية الجنوب قاموا بأخفائها خلال السنوات السابقة".



وأضافت انه "تم ضبطها اصوليا واتخاذ كافة الاجراءات القانونية".