انت الان تتابع خبر ملايين المصلين يشهدون ختم القرآن بالمسجد الحرام (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

وبدأت وفود الرحمن تتوافد إلى مكة المكرمة منذ الصباح الباكر، وامتلأت جنبات وأدوار المسجد الحرام وساحاته وأروقته بالمصلين في ليلة التاسع والعشرين من الشهر الكريم التي تعتبر من الليالي المباركة التي يتحرى فيها ليلة القدر، في أجواء روحانية تحفها السكينة والاطمئنان.

وأمّ المصلين في المسجد الحرام إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور، عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الذي دعا للمسلمين في هذه الليلة المباركة بالمغفرة والعتق من النار.

وجندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كامل طاقاتها وإمكاناتها من خلال منظومة عمل متكاملة حيث وفرت (5000) عربة عادية وقرابة (3000) عربة كهربائية.

كما وفرت الرئاسة، مراقبين على أبواب المسجد الحرام لاستقبال المصلين، وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم، وتنظيم عملية دخول وخروج المصلين وإرشادهم إلى أماكن المصليات، ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين حال امتلاء المصليات ولحظة رصد أي تزاحم للمصلين بالتعاون مع الجهات الأمنية.