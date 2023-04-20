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"يويفا" يحدد مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-453776-638175770907305396.jpeg

2023-04-20 | 10:42

"يويفا" يحدد مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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الخليج 365 – رياضة
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مواعيد مباريات الذهاب والإياب في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وشهد هذا الدور تأهل فرق ومانشستر سيتي وميلان وإنتر، عقب تغلبها بالترتيب على وبايرن ميونخ ونابولي وبنفيكا في ربع النهائي.

وستقام مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي يوم 9 مايو المقبل على ملعب "سانتياغو برنابيو"، بينما سيلعب لقاء الإياب على ملعب الاتحاد يوم 17 من ذات الشهر.

وعلى الجانب الآخر، يلتقي ميلان مع إنتر في مباراة الذهاب على ملعب "سان سيرو" يوم 10 مايو المقبل، فيما تلعب موقعة الإياب على نفس الملعب يوم 16 من نفس الشهر.

يذكر أن المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا ستقام يوم السبت 10 يونيو المقبل على ملعب "أتاتورك" الأولمبي في مدينة إسطنبول.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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