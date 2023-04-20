المتحدث العسكرى للقوات المسلحة بمصر: تأمين وعودة كافة قواتنا بالسودان

أكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة المصرية أنه فى ضوء الأحداث الجارية بالأراضى السودانية وفى إطار جهود القوات المسلحة المصرية والتعاون الوثيق بين كافة الأجهزة الأمنية فى البلدين للعودة الآمنة للقوات المصرية المشتركة فى التدريب المشترك مع القوات السودانية.





تم أمس الأربعاء ١٩ إبريل اتخاذ كافة اجراءات التنسيق اللازمة مع السلطات السودانية لهبوط عدد ٣ طائرة نقل عسكرية من القوات المسلحة المصرية في إحدي المطارات بالأراضي السودانية للقيام بمهمة إخلاء القوات المصرية في ظل إجراءات تأمين شامل للقوات والإقلاع من الأراضي السودانية عبر 3 رحلات متتالية لمعظم عناصر القوة المصرية والعودة بهم الي إحدى القواعد العسكرية الجوية المصرية بالقاهرة .





كما تم صباح اليوم الخميس ٢٠ ابريل وبالتنسيق مع الجهات السودانيه المعنية والدول الصديقة والشقيقة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان تأمين وصول باقي عناصر القوات المسلحة المصرية لمقر سفارة جمهورية مصر العربية تمهيدا لاجراءات إخلائهم من الاراضي السودانية فور إستقرار الأوضاع وتوفر الظروف الأمنية المناسبة لعودتهم لأرض الوطن.





وتؤكد القوات المسلحة علي صحة وسلامة كافة العناصر المصرية التي وصلت الي ارض الوطن وكذا المتواجدة بمكتب الدفاع بالسفارة المصرية بالخرطوم .





حفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء .