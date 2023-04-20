بالتزامن مع الاحداث.. الأمين العام لجامعة الدول العربية يدعو لإنفاذ هدنة في السودان خلال أيام العيد

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، حرصه على الدعوة إلى إنفاذ هدنة بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع، خلال أيام عيد الفطر المبارك.



وأفاد أبو الغيط في كلمة نقلتها القاهرة الإخبارية، بشأن الأحداث المتصاعدة في السودان، الأربعاء، بأن هناك رسائل تلقاها بشأن الوضعية الصعبة لأهالى السودان والعرب المقيمين هناك.

وقال أبوالغيط: إنه من دواعى الحزن الشديد أن يحل عيدُ الفطر المبارك على أهل السودان، وهم مروعون في بيوتهم، خائفون على حياتهم، وفيهم المريض والطفل والمُسن، بينما يتواصل القتال في المدن والشوارع، ويتطاير الرصاصُ وتتساقط القذائف على نحوٍ يؤدى إلى سقوط الضحايا من المدنيين، أو إلى زيادة معاناة السكان لما يفوق الاحتمال.

ووجه أبوالغيط رسالة إلى القوات المسلحة ومليشيا الدعم السريع، مطالبا بالإعلان عن وقف إطلاق النار في أيام العيد، بما يسمح للسكان بالتقاط الأنفاس، وبالتعامل مع الحالات الإنسانية الحرجة والعاجلة.

وتابع: تلقينا مناشدات عدة خلال الساعات الماضية، من أهالى السودان، ومن عرب يقيمون هناك، تفيد بأنهم يعانون أوضاعًا إنسانية ضاغطة وخطيرة، ونقل هذه المناشدات الإنسانية ليضعها أمام نظر الأطراف المتقاتلة.

واستطرد: أن هذه الرسالة نداء إنسانى خالص، لا صلة لها بالموقف السياسى من الأزمة، ولا بمسؤولية أي طرف عن اندلاعها واستمرارها، مؤكدًا أن الأولوية الآن هي لأهل السودان من النساء والأطفال الذين يجدون أنفسهم في موقف لم يتسببوا فيه، وإنما يتحملون أوزاره.