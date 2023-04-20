"ساميويل ويربيرغ" يؤكد التواصل مع كافة الأطراف لتحقيق الهدنة في السودان

قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، ساميويل ويربيرغ، إن هناك صوتا واحدا من المجتمع الدولي وليس فقط من الولايات المتحدة بضرورة وقف ما يحدث في السودان.

وأضاف، خلال مداخلة عبر زووم بشاشة القاهرة الإخبارية: على الأطراف في السودان الحديث بصوت عالٍ، كما أن قبول الهدنة ووقف إطلاق النار وفتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية ولم شمل العائلات التي تعرضت للخطر وإيصال كل المساعدات اللازمة للسودانيين، مهم للغاية، كما ونتواصل مع كل الأطراف لتحقيق ذلك.

وتابع: من الصعب أن نرى في السودان هذا العنف والتصعيد في رمضان ومع قدوم العيد، ونأمل أن تقبل الهدنة وتكون هدنة دائمة ومن اللازم أن نستمر في التواصل والضغط لتشجيعهم لقبول هذه الهدنة.