شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير حسام زكي: نأمل أن تكون هدنة العيد مقدمة لوقف إطلاق النار في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إنه يأمل أن تكون الهدنة خلال أيام العيد مقدمة لوقف إطلاق النار في السودان.

وفي بيان للجامعة العربية الأربعاء، قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة العربية، إنه من دواعي الحزن الشديد أن يحل عيدُ الفطر المبارك على أهلنا في السودان، وهم مروعون في بيوتهم، خائفون على حياتهم، وفيهم المريض والطفل والمُسن.. بينما يتواصل القتال في المدن والشوارع، ويتطاير الرصاصُ وتتساقط القذائف على نحوٍ يؤدي إلى سقوط الضحايا من المدنيين، أو إلى زيادة معاناة السكان لما يفوق الاحتمال.

وناشد أحمد أبو الغيط، الأخوة في السودان في القوات المسلحة والدعم السريع قائلا، أستحلفهم باسم العروبة والإسلام والإنسانية أن يُعلنوا وقفًا لإطلاق النار في أيام العيد وبما يسمح للسكان بالتقاط الأنفاس وبالتعامل مع الحالات الإنسانية الحرجة والعاجلة.

وأوضح أبو الغيط، لقد تلقيتُ مناشدات عدة خلال الساعات الماضية من أهلنا في السودان ومن عرب يقيمون هناك يعانون أوضاعًا إنسانية ضاغطة وخطيرة.

وأضاف، إنني أنقل هذه المناشدات الإنسانية وأضعها أمام نظر الأطراف المتقاتلة مُذكرًا إياهم بأن للشهر الفضيل حُرمة، وأن للصائم فرحتين. احداهما يوم يُفطر، فلا تجعلوا العيد وقت حزن لأهل السودان بل لتكن أيام العيد هدنة يتوقف فيها إطلاق النار من الطرفين، على نحو شامل وكامل، وبما يسمح للناس بالتزود بالطعام. وللمرضى بالحصول على الدواء.