شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطنة عمان تسمح لمواطنيها بالزواج من أجانب دون تصريح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فتح مرسوم سلطاني، الباب أمام العُمانيين للزواج من أجانب دون الحاجة إلى تصريح من وزارة الداخلية.

والمرسوم أصدره السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان في السادس عشر من أبريل/نيسان الجاري ونشرته وكالة الأنباء العمانية.

وفي مادته الأولى، ألغى المرسوم السلطاني، المرسوم السابق رقم 58 /93، والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه، والمعني بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب وإجراء تعديلات في قانون تنظيم الجنسية العمانية.

واشترط المرسوم في مادته الثانية بألا تخل أحكامه بأحكام الشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو بأي حكم في القوانين والمراسيم السلطانية والنظم المعمول بها يقضي بعدم الزواج من أجنبي كشرط لتولي بعض الوظائف العامة ذات الأهمية أو الطبيعة الخاصة والاستمرار فيها.

ومنذ توليه مقاليد الحكم عام 2020، أجرى السلطان هيثم بن طارق إصلاحات طال انتظارها لتحسين الاستقرار المالي وجذب الاستثمار الأجنبي.

وكان يتعين على العُمانيين في السابق استيفاء بعض الشروط مثل تجاوز سن معينة للزواج من أجنبي.

ونقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام عمانية رسمية، يوم الأحد، قولها إن السلطان هيثم بن طارق أصدر المرسوم رقم 23 لسنة 2023 لإلغاء قانون صدر عام 1993 وكان يعطي وزارة الداخلية سلطة الموافقة على أي زواج من أجنبي.

ونص المرسوم السلطاني على أن الزواج من أجنبي يجب أن يكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية والنظام العام وغير ذلك من الأحكام التي تحظر على شاغلي وظائف حكومية معينة الزواج من أجانب.

وأضاف أن من الممكن الآن تقنين الزيجات التي اعتُبرت في الماضي غير قانونية.

ويشكل العمانيون ما يزيد قليلا على نصف سكان السلطنة البالغ عددهم نحو 3.8 مليون نسمة.

وعدلت وكالة ستاندرد اند بورز نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان من مستقرة إلى إيجابية الشهر الماضي.

