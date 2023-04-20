شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو هندى: دراما المتحدة متنوعة والشركة شريك أساسى بمعركة الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن الشركة المتحدة قدمت موسما دراميا تمتع بالتنوع والاختلاف وإلقاء الضوء على كافة قضايا المجتمع المصرى وطرح حلول لها، ومخاطبة كافة الشرائح العمرية، متابعا:" الشركة المتحدة أكدت من خلال أعمالها على الارتقاء بالمستوى الفني المتنوع مع الحفاظ على قواعد الذوق العام بعيدًا عن الإسفاف.

وأضاف هندى، أن الشركة نجحت في إيصال رسالتها ودورها في الحفاظ إلى حد كبير على الذوق العام وحمايته، فضلًا عن إعادة الدراما المصرية للريادة العربية مرة أخرى، إضافة إلى نجاحها في التوعية ورفع الوعي لدى المواطنين، ومن ثم نجحت في أن تكون الشركة شريكا أساسيا في معركة الوعي التي تخوضها الدولة المصرية، متابعا:" الدراما التليفزيونية تؤثر في القيم والأذواق وتؤثر على النشء والشباب، وقدمت الشركة دراما هادفة و مستنيرة تخاطب جميع أفراد المجتمع".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التنوع الدرامي الكبير الذي تقدمه الشركة المتحدة للمشاهد أحدث تحولًا نوعيًا فى الأعمال الدرامية المستنيرة على مدار السنوات الماضية، مثل مسلسل الإمام الشافعي الذي يجمع بين الدين والتاريخ، وهو نموذج افتقدناه منذ زمن بعيد ولكن المتحدة إعادته من جديد، وأن أبرز ما اتسمت به دراما الشركة المتحدة خلال السنوات الأخيرة هو استعادت لمة العيلة أمام الشاشات الصغيرة مرة أخرى باختلاف أعمارها، وهو ما نجحت فيه بقوة سواء من خلال أعمال تجسد بطولات وتضحيات أبنائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة أو من خلال مسلسلات قدمت مضمونًا اجتماعيًا يتشابه مع حياة المواطن اليومية بمحتوى يليق بالمشاهد المصري.