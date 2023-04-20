شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. مطار دبي يصدر قرار بشأن المسافرين السودانيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن المتحدث باسم مطار دبي، توفير الإقامة المؤقتة لمسافري الترانزيت السودانيين، الذين توقفوا في دبي وهم في طريقهم إلى الخرطوم، إثر الاشتباكات السودانية، وأكد أن سلامة الركاب وأطقم الطيران تشكل أولوية مطلقة لا يمكن التهاون فيها، مُشيرًا إلى أن الاحداث السودانية يتم متابعتها باستمرار لمعرفة ماذا تسفر في الأيام القادمة.

وقررت شركات طيران في وقت سابق أنه لن يتم قبول مسافري الترانزيت الراغبين في مواصلة رحلاتهم إلى الخرطوم، إثر الأوضاع السودانية وما تشكله من تهديد مباشر على سلامة رحلات الطيران.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي كافة أطراف النزاع في السودان إلى التهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والعمل على إنهاء هذه الأزمة بالحوار والحل السلمي، وشددت على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى دعم العملية السياسية وتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة السودانية.



وأهابت سفارة الإمارات في السودان بمواطني الدولة المتواجدين في السودان بضرورة توخي الحيطة والحذر، على إثر الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.



أعلنت الخطوط الجوية السورية، في وقت سابق من اليوم، عن تعليق رحلاتها باتجاه مطار الخرطوم الدولي، وأوضحت الشركة في بيان لها أن قرار تعليق الرحلات جاء على خلفية الأحداث التي يشهدها السودان، مشيرة إلى أن الرحلات الجوية التي كانت مقررة كل يوم جمعة تعتبر ملغاة، دعاية المسافرين لمراجعة مكاتب السورية للطيران لأي استفسار بخصوص قيمة التذاكر وكل ما يخص سفرهم.



قوات الدعم السريع في السودان توافق على هدنة جديدة

وافقت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الأربعاء، على عقد هدنة لمدة 24 ساعة تبدأ مساء اليوم، حتى الساعة السادسة من مساء غد الخميس، مؤكدة في بيان الالتزام التام بوقف إطلاق النار، ومعربة عن أملها في أن يلتزم الطرف الآخر بالهدنة حسب التوقيت المعلن.

وقال قوات الدعم السريع: "أن قرار الهدنة جاء بعد اتصال مباشر مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بالإضافة لجهود عدد من الدول، كل هذا دعانا إلى وقف مؤقت لإطلاق النار من أجل فتح مسارات أمنه لعبور المدنيين وإخلاء الجرحى".



أمريكا تصف الأوضاع في السودان

وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأوضاع في السودان بأنها "هشه"، وعلق قائلًا: "ربما يكون هناك لاعبون آخرون يحاولون عرقلة التقدم الذي تحقق باتجاه الحكومة المدنية في السودان".