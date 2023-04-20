شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عودة الجنود المصريين من السودان.. توضيح من الجيش وتعهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لم تكد تمر دقائق على تداول وسائل إعلام لخبر عن وصول دفعة من الجنود المصريين بالسودان حتى أصدر الجيش المصري توضيحا.

التوضيح جاء في أعقاب جدل أثارته مواقع إخبارية بعدما حذفت الخبر بعد نشره ونشر صورة للجنود بجوار طائرة عسكرية أقلتهم من السودان إلى القاهرة.

وأكد الجيش المصري أن عناصر القوات المسلحة المصرية كانت مشاركة في تدريب مشترك مع القوات السودانية طبقا للبروتوكول الموقع بين الدولتين.

وأوضح أنه "في إطار تناول العديد من وسائل الإعلام المختلفة لبيانات بشأن عودة عناصر القوات المسلحة المصرية المشتركة في التدريب فإن جميع التنسيقات مع جهات الاختصاص المختلفة بالسودان الشقيق لتأمين عودة جميع عناصر القوات المسلحة المصرية بسلام إلى أرض الوطن".

وأوضح الجيش المصري أنه "سيتم إصدار بيان لاحق يحوى التفاصيل كافة"، بشأن الجنود.

وكانت وسائل إعلام مصرية ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورة بشأن وصول الدفعة الأولى من الجنود المصريين المحتجزين لدى قوات الدعم السريع في السودان إلى القاهرة.

وانتشرت صورة لطائرة عسكرية بعد هبوطها، ويخرج منها الجنود المصريون في أحد المطارات، لكن وسائل إعلام مصرية بينها قناة "القاهرة الإخبارية" سارعت إلى حذف الصورة دون توضيح الأسباب.

وكانت قوات الدعم السريع السودانية، أعلنت في بيان سابق أنها "ستنقل الجنود المصريين الذين كانوا يتواجدون بمطار مروي عند بدء الاشتباكات، إلى العاصمة الخرطوم".

وقالت في بيان سابق: "نطمئن أسر وحكومة مصر بأن الجنود الذين كانوا يتواجدون في قاعدة مروي العسكرية جميعهم بخير ويتلقون الرعاية اللازمة وسيتم تسليمهم متى سنحت الفرصة المناسبة لذلك وفقًا للأوضاع التي تمر بها البلاد".

والإثنين الماضي، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن "القوات المصرية الموجودة في السودان بهدف إجراء تدريبات مشتركة، وليس لدعم طرف على حساب طرف".

وأضاف السيسي، خلال اجتماع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: "نجري اتصالات للتأكيد على أمن وسلامة القوات المصرية الموجودة في السودان".

