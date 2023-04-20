شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد بيان الدعم السريع.. ما الجديد بخصوص الجنود المصريين بالسودان؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -



وافقت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الأربعاء، على هدنة جديدة توقف القتال لمدة 24 ساعة مع الجيش الذي لا يعرف موقفه منها حتى الآن، في وقت يشتد القتال بين الطرفين رغم وجود اتفاق تهدئة سابق أوشك على النهاية، توسطت فيه قوى دولية.

الخارجية المصرية تتابع الطلاب المصريين في السودان

أكد السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه في اطار حرص وزارة الخارجية على متابعة أوضاع الجالية المصرية والطلبة الدراسين بالسودان في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة التي يشهدها منذ صباح يوم ١٥ الجاري، تعكف السفارة المصرية في الخرطوم على التواصل الدائم مع الطلبة المصريين وتجمعات الجالية للاطمئنان عليهم وتوجيه النصح والارشادات الخاصة بسبل توفير الحماية والأمن لهم ولأسرهم.

وتابع، أن السفارة المصرية في الخرطوم قامت بتخصيص ارقام هواتف يمكن للمصريين المقيمين بالسودان التواصل من خلالها مع السفارة.

وأكدت السفارة في اتصالاتها على ضرورة توخى أعضاء الجالية أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بمواقعهم لحين استقرار الأوضاع. واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، مؤكدًا على أن غرفة عمليات القطاع القنصلي بوزارة الخارجية تتابع وضع الجالية المصرية على مدار الساعة، وتنسق مع الجهات والوزارات المعنية المصرية التي لديها بعثات رسمية في السودان لضمان توفير أكبر قدر من الرعاية الممكنة لهم في ظل الوضع الأمني الصعب والمتأزم في دولة السودان الشقيقة، ولحين توفر توفير ملاذ امن لهم في أقرب فرصة ممكنة.

المصريون في السودان

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قالت قوات الدعم السريع السودانية في بيان اليوم الأربعاء إنها ستنقل الجنود المصريين الذين كانوا بمطار مروي عند بدء القتال إلى الخرطوم.



وقالت "الدعم السريع": “نطمئن أسر وحكومة مصر بأن الجنود الذين كانوا يتواجدون في قاعدة مروي العسكرية جميعهم بخير ويتلقون الرعاية اللازمة وسيتم تسليمهم متى سنحت الفرصة المناسبة لذلك وفقًا للأوضاع التي تمر بها البلاد”.



وكانت قوات “الدعم السريع" قد نشرت مقطع فيديو لعناصر من الجيش المصري في أعقاب الاشتباكات بين القوة شبه العسكرية والجيش السوداني.

وكان قد قال الجيش المصري إنه يتابع عن كثب الأحداث الجارية في السودان، السبت، مشيرًا إلى أنه جاري التنسيق لضمان تأمين القوات المصرية الموجودة هناك ضمن مهمات التدريب المشتركة، متابعًا: "وتهيب القوات المسلحة المصرية الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية".



وقف النيران

كانت أعلنت مساء الثلاثاء تهدئة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بوساطة دولية، لكنها سرعان ما تداعت بفعل تبادل الرصاص والقذائف، في اليوم الخامس من الاشتباكات، اليوم الأربعاء، هز إطلاق النار المتواصل وقذائف المدفعية والغارات الجوية العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان، وأوضح عدد من سكان العاصمة بوقوع اشتباكات حول مقر قيادة الجيش والمناطق المتاخمة لمطار الخرطوم.

