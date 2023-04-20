موجة حارة تضرب الهند وتحذيرات من انقطاع الكهرباء

ياسر رشاد - القاهرة - ضربت موجة حارة دولة الهند "الواقعة في جنوب آسيا"، وسط تحذيرات من انقطاع الكهرباء، وارتفعت درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد هذا الأسبوع.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، أثارت هذه الموجة القوية تحذيرات بشأن موجات الحرارة وزيادة خطر انقطاع التيار الكهربائي مما قد يُعرض الملايين لإجهاد حراري، أو سكتة حرارية قاتلة.

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وتجاوزت درجة الحرارة القصوى 44 درجة مئوية (111 فهرنهايت) في مدينة براياجراج، في ولاية أوتار براديش، وفي مدينة جارسوجودا في ولاية أوديشا.

وظلت الحرارة مُرتفعة حوالي 5 درجات مئوية أعلى من المُعتاد في العديد من المناطق.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إنه من المُرجح أن تسود

موجات الحر في أجزاء من البلاد منها ولايات غرب البنغال وبيهار وجارخاند وأندرا براديش، قبل أن تنحسر في بعض الأماكن في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتُصبح الحرارة عندما تقترن بالرطوبة، خطيرة للغاية أو حتى مُميتة.

من ناحية أخرى، وفي وقت سابق، تُوفّي ما لا يقل عن 20 شخصًا في ولاية "بيهار الهندية"، بسبب تناول مشروبات كحولية مغشوشة، وتم نقل 6 أشخاص إلى المستشفى وهم في حالة خطيرة.