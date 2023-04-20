روسيا تُطلق عملية نزع الدولرة

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت "موسكو" عملية "نزع الدولرة"، مُؤكدة أنه عاجلاً أم آجلاً فإن الهيمنة التي تتمتع بها هذه العُملة في طريقها إلى الزوال، حسبما أفاد نائب وزير الخارجية الروسي "ألكسندر بانكين".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، قال "بانكين" ردًا على سؤال حول متى ستكون روسيا قادرة على التخلص تمامًا من الدولار وكيف سيُؤثر ذلك على الموقف الأمريكي على الصعيد الدولي: "لقد انطلقت هذه العملية، إنها نزعة، وهذا أمر رائج".

اقرأ أيضًا.. تصريحات نارية من بوتين حول العُملة الروسية

وأضاف: "بالطبع، مكانة الدولار قوية في الاقتصاد العالمي، بالطبع، هُناك عدد من التبعيات، الدولار ليس مجرد أداة مالية، بل تُعزّزها السياسة الأمريكية بأنواع أخرى من التبعيات، وشبكة من العلاقات في المجال العسكري والسياسي والاقتصادي وما إلى ذلك".

وتابع: "الآن أصبحت العديد من الدول أقوى

وأقسى، وبالتالي، هُناك ثقة أكبر في عملاتها، لا أعرف ما إذا كان الدولار على هذا النحو سوف يختفي".

واختتم حديثه قائلاً: "لقد قرأت مُؤخرًا ورأيت هذا الجدول في مكان ما، والذي كان يُهيمن على ذلك، ذات مرة، سيطر الغيلدر الهولندي، الأسكودو البرتغالي، علاوة على ذلك، على مدار 80 عامًا، 100 عام، كان الجنيه الإسترليني، الدولار ليس العُملة الأولى في العالم التي تُهيمن لفترة طويلة، وأنا لا أفترض حساب عُمر الدولار، لكن كل عُملة مُهيمنة أجل في حياتها".