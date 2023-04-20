ألمانيا تُجدد التزامها بمواصلة دعم أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة -

ما زالت "أوكرانيا" بحاجة للمساعدة العسكرية، والدول الغربية ستُواصل دعمها، لكن الحديث لا يدور عن تقديم أنواع جديدة من الأسلحة حتى الآن، هكذا صرح المستشار الألماني "أولاف شولتس".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "DPA"، قال المستشار الألماني، اليوم الأربعاء: "كييف في الوقت الراهن تحتاج بشكل أساسي لنفس الأسلحة، ولكن بكميات أكبر.

اقرأ أيضًا.. تحذيرات ألمانية من خسارة الغرب لموقعه في أفريقيا

وأشار المستشار للحاجة لتوريد أنظمة دفاع صاروخي ودبابات وذخائر، مُؤكدًا: أن "توريد هذه الأسلحة هو ما يتعين علينا

القيام به في المُستقبل".

وأضاف شولتس: نحن بحاجة لأن نكون مُستعدين لتلبية احتياجات كييف لفترة طويلة".

وبذلك، رفض المستشار مرة أخرى بشكل غير مُباشر مطالب أوكرانيا، بالحصول على طائرات مُقاتلة غربية.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الوزراء الألماني، وصول منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" التي وعدت بها الحكومة الألمانية، بصواريخها الخاصة إلى أوكرانيا.