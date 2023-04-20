موعد زيارة رئيس وزراء إسبانيا للولايات المتحدة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف "البيت الأبيض" عن موعد زيارة رئيس وزراء إسبانيا "بيدرو سانشيز" إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "The Hill"، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيستضيف بيدرو سانشيز، في البيت الأبيض يوم "12 مايو المُقبل".

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وقالت جان بيير: "سيستعرض الطرفان جهودنا باعتبارنا حُلفاء في الناتو وشُركاء مُقربين لتعزيز دفاعنا الثُنائي، والأمن، والازدهار الاقتصادي".

وأكدت: "سيتطرق الطرفان على وجه الخصوص، لتعزيز العلاقات الثُنائية، والأزمة الأوكرانية، ومشكلة الاحتباس الحراري".

وأضافت أن اللقاء سيُعقد في إطار تعميق العلاقات التاريخية بين الولايات المتحدة وإسبانيا.

وستتولى إسبانيا منصب رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي بالتناوب في يوليو، الذي يستمر حتى ديسمبر، وبينما تستعد البلاد لذلك، سيُناقش بايدن وسانشيز، تغير المناخ وتوسيع التعاون مع أمريكا اللاتينية.

تأتي "زيارة سانشيز"، في الوقت الذي تشهد فيه إسبانيا موجة جفاف مُستمرة، مما أثار نقاشات سياسية وتوترات إقليمية في البلاد.