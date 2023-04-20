أمريكا تُواجه نقصًا في الذخائر وتسعى لزيادتها

ياسر رشاد - القاهرة - أظهرت "الحرب الروسية الأوكرانية" أن تقديرات "واشنطن" قللت من شأن أهمية توفر الذخيرة في النزاعات المُسلحة، هكذا صرحت وزيرة الجيش الأمريكي "كريستين فورموت".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، قالت فورموت خلال جلسة استماع في مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي "أعتقد أن الحرب في أوكرانيا أظهرت أن تقديراتنا بشأن (استخدام) الذخيرة في النزاعات المُستقبلية مُنخفضة".

اقرأ أيضًا.. حقيقة مُشاركة قوات أمريكية في الحرب الروسية الأوكرانية

وأضافت فورموث أن الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع شركائها ومؤسسات الصناعة الدفاعية لزيادة إنتاج الذخيرة لا من أجل مواصلة مساعدة الأوكرانيين فحسب، وإنما لتجديد احتياطياتنا الخاصة أيضًا.

ووفقًا لها، يعتزم الجيش الأمريكي استثمار 1.5 مليار

دولار في إنشاء قاعدة صناعية لزيادة إنتاج الذخيرة وقد وقع بالفعل عقودًا مع عدد من الشركات المُصنعة، بما في ذلك "لوكهيد مارتن" و"رايثيون".

وفي سياق مُنفصل، أعلن النائب الأول لوزير الدفاع الأوكراني ألكسندر بافليوك، وصول أنظمة صواريخ "باتريوت" المُضادة للطائرات من الولايات المتحدة وهولندا وألمانيا، كدعم عسكري لأوكرانيا.

وكتب "بافليوك" في قناته عبر "تيليجرام": "وصلت أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة وهولندا وألمانيا".