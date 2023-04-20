أوكرانيا تتسلم ثاني منظومة دفاع جوي ألمانية

ياسر رشاد - القاهرة - تسلمت "كييف" ثاني منظومة للدفاع الجوي من نوع "IRIS-T" التي قدمتها "برلين"، حسبما أفاد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف.

وأشار "ريزنيكوف" في تغريدة على موقع التدوينات المُصغرة "تويتر" إلى أن هذه المنظومة "تُزيد من القدرات على التصدي للصواريخ المُجنحة".

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وكانت وسائل الإعلام الألمانية قد أفادت بوصول المنظومة الصاروخية إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق أكد نائب وزير الدفاع

الأوكراني ألكسندر بافليوك تسلم أنظمة "باتريوت" الأمريكية للدفاع الجوي.

ويأتي ذلك على خلفية التقارير الإعلامية منقولة عن "وثائق مُسربة للبنتاجون"، حول أن أوكرانيا تُواجه نقصًا حادًا في الصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي، ما قد يُجرد العديد من المواقع من الغطاء.