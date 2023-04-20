فشل هدنة السودان ينذر بحرب طويلة

فر السودانيون المرعوبون الذين حوصروا منذ أيام في منازلهم بسبب القتال في العاصمة الخرطوم، وحاولوا الخروج من المدينة، بعد فشل هدنة بوساطة دولية.

وهزت الانفجارات المدينة حيث اشتبك الجيش وقوات الدعم السريع في منافسة السيطرة.

ويشير الفشل السريع لوقف إطلاق النار الذي استمر 24 ساعة، على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة والقوى الإقليمية، إلى أن اثنين من كبار الجنرالات في السودان مصممان على سحق بعضهما البعض في معركة طويلة الأمد محتملة للسيطرة على البلاد.

كما أكد على تجاهلهم للمجتمع الدولي الذي حثهم على وقف العنف، حيث وقع ملايين الأشخاص في مرمى النيران.

مغادرة المنازل

وذكر عدد من سكان عدة أحياء في الخرطوم أنهم تمكنوا من رؤية مئات الأشخاص، بمن فيهم النساء والأطفال، يغادرون منازلهم حاملين أمتعة، وبعضهم يغادر سيرًا على الأقدام، والبعض الآخر يتزاحم في المركبات.

وكان السكان ينتظرون بشدة على أمل توقف الفوضى على عتبات منازلهم، ولكن مع نفاد الطعام والإمدادات الأخرى وعدم وجود علامة على الراحة، بدا أن الكثيرين قرروا المجازفة بالفرار.

فيما ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان، أن مستشفيات الخرطوم تنفد منها بشكل خطير الإمدادات الطبية، وغالبًا ما تعمل دون كهرباء ومياه نظيفة.

مدينة أشباح

وذكر عطية عبدالله عطية، سكرتير نقابة الأطباء، الذي لا يزال في العاصمة: «أصبحت الخرطوم مدينة أشباح».

وقالت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، إن ما يقرب من 300 شخص قتلوا في الأيام الخمسة الماضية، لكن من المرجح أن يكون عدد القتلى أعلى، حيث تُرك العديد من الجثث في الشوارع، ولا يمكن الوصول إليها بسبب الاشتباكات.

وقال سكان إن الجيش يقصف مواقع قوات الدعم السريع المعارضة بضربات جوية منذ وقت مبكر الأربعاء، بينما استمرت المعارك النارية خارج المقر الرئيسي للجيش في وسط الخرطوم، والتي حاولت قوات الدعم السريع مرارًا السيطرة عليها.

تصاعد الدخان

وفي المطار القريب، تصاعدت كرات من الدخان الأسود في المطار القريب، واشتعلت النيران في طائرة تالفة، وفقًا لصور الأقمار الصناعية التي قدمتها شركة Planet Labs PBC.

واشتعلت النيران في مبنى شاهق في وسط المدينة مع سقوط حطام مشتعل من طوابقه العليا، كما وردت أنباء عن اشتباكات عنيفة حول مبنى التلفزيون الحكومي عبر نهر النيل في مدينة أم درمان المجاورة.

ويبدو أن احتكار الجيش للقوة الجوية يمنحه ميزة في القتال في الخرطوم وأم درمان، مما مكنه من الاستيلاء على عدة قواعد لقوات الدعم السريع خلال الأيام القليلة الماضية.

نهب المتاجر

ومن جهة أخرى، هناك عشرات الآلاف من المقاتلين من القوات شبه العسكرية ينتشرون في جميع أنحاء الأحياء.

وكانت النتيجة مشاهد من الفوضى. وتحدث سكان عن مسلحين ينهبون المتاجر ويهاجمون أي شخص يوجد في الشوارع.

وقالت محاسن علي، بائعة شاي: «يأخذون كل ما في وسعهم، وإذا قاومت، فإنهم يقتلونك».

وقالت إن كثيرين في حيها بجنوب الخرطوم تركوا منازلهم للاحتماء في المناطق المفتوحة على أمل أن يكونوا في مأمن من قصف المباني.

وكان من المقرر أن يكون وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة ساري المفعول من غروب شمس الثلاثاء إلى غروب شمس الأربعاء. كانت المحاولة الأكثر واقعية حتى الآن للتوقف عن الأمل في أن يتم توسيعها إلى هدنة أطول. محادثات الهدنة

وجاء ذلك بعد أن تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشكل منفصل عبر الهاتف مع الخصمين - قائد القوات المسلحة الفريق عبدالفتاح برهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو. كما دعت مصر، والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، جميع الأطراف إلى التنحي.

لكن القتال استمر بعد الموعد المقرر لبدء الهدنة وطوال الليل. ألقى كل جانب باللوم على الآخر في الفشل.

وقالت قوات الدعم السريع إنها وافقت على هدنة لمدة يوم لتصبح سارية يوم الخميس في السادسة مساء بالتوقيت المحلي. ولم يصدر تعليق فوري من الجيش.

فخ القتال

ووقعت وكالات إغاثة وأجانب، بمن فيهم دبلوماسيون، في شرك القتال.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود الإغاثية، التي تحمل اسمها الفرنسي، في تغريدة على تويتر إن مسلحين اقتحموا مجمعها في نيالا بإقليم دارفور الغربي، وسرقوا سيارات ومعدات مكتبية ونهبوا مستودعا تخزن فيه المستلزمات الطبية. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن مكتبها في نيالا تعرض للنهب أيضًا، وتم الاستيلاء على عربة واحدة.

تطورات أخرى:

أفادت وسائل الإعلام الألمانية، أنه تم إرسال ثلاث طائرات نقل من طراز A400M لإجلاء المواطنين الألمان من الخرطوم، لكنها استدارت بسبب مخاوف أمنية في الخرطوم.

قالت اليابان إنها تستعد لإرسال طائرات عسكرية لإجلاء نحو 60 يابانيا. في بروكسل، أكدت دانا سبينانت، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، التقارير التي أفادت بإصابة مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي بالرصاص في السودان.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المسؤول هو ويم فرانسن وهو بلجيكي الجنسية. وذكر التقرير أن فرانسين كان يتلقى العلاج الطبي من إصابات خطيرة.

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان إن مستشفيات الخرطوم تنفد منها بشكل خطير الإمدادات الطبية، وغالبًا ما تعمل دون كهرباء ومياه نظيفة.

أعلنت نقابة الأطباء السودانيين، أن العشرات من مرافق الرعاية الصحية في الخرطوم وأنحاء البلاد توقفت عن العمل وأضافت أن تسعة مستشفيات على الأقل تعرضت للقصف.

قال السيد «باتريك يوسف»، المدير الإقليمي لإفريقيا باللجنة الدولية للصليب الأحمر: «أولويتنا العاجلة هي إيصال المساعدة الطبية إلى المستشفيات ومحاولة إصلاح خطوط المياه والكهرباء لديها حتى تتمكن من معالجة الجرحى».

لكن القتال جعل من المستحيل الوصول إلى المرافق. قالت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، إن ما لا يقل عن 296 شخصًا قتلوا وأصيب أكثر من 3000 منذ بدء القتال.