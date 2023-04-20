انت الان تتابع خبر ذكر العراق وإيران.. بايدن يتلعثم مرة جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - هذا وقد تلعثم بايدن وارتبك عندما أتى على ذكر العراق وإيران، وقال: "كنت في العراق وإيران. لا، في العراق وليس في إيران، لقد زللت في الكلام. في العراق وأفغانستان (كنت) أكثر من 30 مرة. ورأيته عندما كان في العراق.. في بغداد".وفي وقت سابق، تعرّض بايدن لهجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في مقطع مصوّر وهو يضحك ويتكلم عن حبه للـ"آيس كريم"، بدل أن يتحدث عن هجوم مسلّح كان قد تم على مدرسة ابتدائية.

وفي الفيديو الذي تم تداوله كان بايدن يتحدث خلال حدث يقام في البيت الأبيض، وفي أسفل الشاشة مكتوب "بايدن يتطرق إلى إطلاق النار المميت في مدرسة ناشفيل". إلا أن الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 80 عاما، كان يمازح الحاضرين عن حبه لـ"الآيس كريم برقائق الشوكولاتة".