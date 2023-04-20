شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المستشار السياسي لقوات الدعم السريع: مغادرة كل الجنود المصريين الذين كانوا لدينا والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع السودانية، يوسف عزت، اليوم الأربعاء، إن كل الجنود المصريين الذين تم احتجازهم في وقت سابق غادروا الخرطوم.



وفي تصريحات ليوسف عزت، عبر "سكاي نيوز عربية":

قوات الدعم السريع تسلمت عددا من الجنود والضباط المصريين وقامت بتأمين حياتهم وعاملتهم معاملة كريمة.

هم ليسوا أسرى وقد أخطرنا السلطات المصرية بذلك.

التزمنا بسلامتهم وحمايتهم، ونسقنا مع القيادة المصرية.

بتنسيق مع السلطات المصرية

الجنود المصريون وصلوا إلى الخرطوم بتنسيق تام مع السلطات المصرية، قبل نقلهم إلى القاهرة.

نحن نسقنا هبوط الطائرة، ومصر نسقت مع الطرف الآخر لضمان عدم إطلاق النار.

المطار في العاصمة الخرطوم بالكامل تحت سيطرتنا منذ أيام.

أول طائرة تهبط بالخرطوم منذ بدء الحرب

تمت العملية بنجاح، هبطت الطائرة وأقلعت بسلام.. هذه أول طائرة تهبط الخرطوم منذ بدء الحرب.

كل الجنود المحتجزين غادروا

كل الجنود المصريين الذين كانوا معنا وتحت مسؤوليتنا غادروا الخرطوم.

ربما هناك جنود مصريون آخرون ما يزالون في مروي خارج القاعدة العسكرية، هؤلاء ليسوا من مسؤوليتنا.

مصر تربطنا بها علاقات تاريخية ويُنتَظر منها الكثير في هذه الأزمة ولا نعترض على أي دور مصري.