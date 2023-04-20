دبي تستضيف مسافري الترانزيت السودانيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مطار دبي الدولي أنه استقبل عددا من مسافري الترانزيت السودانيين، الذين توقفوا في دبي وهم في طريقهم إلى الخرطوم، قادمين من عدة وجهات، ولم يتمكنوا من مواصلة رحلاتهم نظرا للظروف الاستثنائية التي يشهدها السودان في الوقت الراهن والتي تسببت في إلغاء شركات الطيران للرحلات المتوجهة إلى هناك. وقالت إدارة المطار في بيان، «إن المسافرين يلقون الرعاية اللازمة بما في ذلك توفير الإقامة المؤقتة لهم لحين إيجاد الحل المناسب الذي يكفل لهم العودة إلى الخرطوم في وقت لاحق، أو استكمال رحلاتهم إلى وجهات بديلة وفق رغبة كل منهم.

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