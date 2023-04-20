الدعم السريع: الجنود المصريون بخير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، أمس، نقل الرعايا المصريين، الذين كانوا في مطار مروي خلال الاشتباكات التي وقعت السبت الماضي، إلى العاصمة الخرطوم. وقالت قوات الدعم السريع، في منشور أوردته عبر صفحتها بموقع «فيس بوك»: «نطمئن أسر وحكومة مصر، بأن الجنود الذين كانوا يوجدون في قاعدة مروي العسكرية جميعهم بخير، ويتلقون الرعاية اللازمة، وسيتم تسليمهم متى سنحت الفرصة المناسبة لذلك، وفقا للأوضاع التي تمر بها البلاد».

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