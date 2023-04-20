شكرا لقرائتكم خبر إجلاء الطلاب العالقين في جامعة الخرطوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجلى الجيش السوداني عددا من الطلاب كانوا عالقين في جامعة الخرطوم منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وأفادت القوات المسلحة السودانية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك أمس، بأنها استجابت للنداءات وأنقذت الطلاب. ونشرت القوات المسلحة مقطعا مصورا على صفحتها لإجلاء الطلاب، قائلة «قامت القوات المسلحة بعملية إجلاء للطلاب العالقين بجامعة الخرطوم منذ أربعة أيام أثناء كر وفر استهدفت فيه ميليشيات الدعم السريع هؤلاء الطلاب دروعا بشرية». وأوضحت «اتخذت القوة الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم حتى إجلائهم بالكامل بخروج آمن مستخدمين ساترا بفتحة أسفل السور لتتم العملية دون أي خسائر».

كانت هذه تفاصيل خبر إجلاء الطلاب العالقين في جامعة الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.