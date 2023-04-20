اتصالات أوروبية لاحتواء الأزمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل الاتصالات مع الشركاء الدوليين لاحتواء الأزمة الحالية في السودان، ووقف فوري لإطلاق النار وخفض التصعيد، وتوفير الحماية الإنسانية، والدفع نحو العودة للعملية الانتقالية.

وقالت المتحدثة باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، نبيلة مصرالي، إن الممثل الأعلى الأوروبي جوزيب بوريل اتصل بالأمين العام للجامعة العربية، وبحث معه الوضع في السودان، وضرورة توجيه نداء عاجل لوقف إطلاق النار.

وأكدت أن توفير الأمن في هذه المرحلة يمثل الأولية القصوى، مشيرة إلى أنه تم إجلاء أعضاء البعثة الأوروبية في الخرطوم.