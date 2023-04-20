الهند تنسق مع دول عدة لإعادة رعاياها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت مصادر حكومية أمس إن الهند تنسق مع دول عدة، لضمان سلامة وأمن أفراد الجالية الهندية في السودان، الذي يشهد أعمال عنف. ونقلت وكالة أنباء «برس تراست أوف إنديا» الهندية عن المصادر القول، إن الوضع على الأرض متوتر للغاية، كما أن حركة الأشخاص خطرة للغاية في الوقت الحالي. وقالت المصادر، إن الأولوية بالنسبة للهند هى سلامة حركة الأفراد أينما كانوا.

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