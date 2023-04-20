القوات الصومالية تدمر مواقع للإرهابيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت القوات المسلحة الصومالية تدمير عدة نقاط لحركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة بإقليم شبيلي السفلى، متمكنة من تحرير تلك الممرات التي كان يستخدمها الركاب والمزارعون والرعاة.

وأوضح ضباط في الجيش أن الجيش فتح ما يقارب 30 كلم من مساحات الغابات والأحراش والتي كانت عقبة أمام تحرك المارة.

وأشارت المصادر إلى أن الجيش الصومالي يواصل عملياته العسكرية المكثفة ضد ميليشيات الشباب الإرهابية في المناطق القليلة التي يتواجد فيها الإرهاب بجنوب ووسط البلاد.