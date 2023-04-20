شكرا لقرائتكم خبر انتهازية حوثية تهدد ملف الأسرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن تخلي ميليشيات الحوثي الإرهابية عن أسراها ليس جديدا ولا مستغربا، لافتا إلى أنها تعطل منذ اتفاق ستوكهولم 2018 جولات التفاوض بشأن ملف المختطفين وتبادلهم على قاعدة «الكل مقابل الكل»، باختلاقها الأعذار وتنصلها من الالتزامات، وتصر على إطلاق عناصرها المنتمين لأسر ومناطق معينة، دون اكتراث بمصير الآخرين.

ورحب المسؤول اليمني بالمبادرة الأحادية من جانب السعودية، بإطلاقها 104 من الأسرى الحوثيين، ممن تنكرت لهم الميليشيات ورفضت حتى الاعتراف بهم كأسرى قاتلوا وعملوا ضمن صفوفها.

واستنكر الإرياني المزاعم التي ترددها ميليشيات الحوثي بشأن هذه الدفعة من الأسرى، والتي هي امتداد لتعاطيها اللا مسؤول والانتهازي حيال هذا الملف الإنساني، وغيره من الملفات الإنسانية، واستخدامه مادة للمزايدة والضغط والابتزاز، دون أي اكتراث بمصير الأسرى من عناصرها، ولا بمعاناة أهاليهم، مضيفا أن تلك الادعاءات الكاذبة التي ترددها قيادات الحوثي سقوط أخلاقي وإنساني، ومحاولة للإضرار بأكثر من اثنين مليون يمني، يتواجدون في بلدهم الثاني المملكة، ويتمتعون بكافة التسهيلات والرعاية الكريمة من قيادة وشعب المملكة، ويعيلون قرابة عشرة ملايين يمني في الداخل.

وكان رئيس لجنة التفاوض المشتركة لدول التحالف للأسرى والمحتجزين اللواء الركن ناصر بن ثنيان قال «إن ما يتم تداوله على لسان بعض القيادات بلجنة الأسرى التابعة للحوثيين وبعض منصات التواصل التابعة لهم من عدم الاعتراف بدفعة الأسرى 104 تزييف للحقائق ويمثل إجراء غير أخلاقي ولا إنساني».

من جهة أخرى، يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ سلسلة من البرامج والمشاريع الإنسانية للتخفيف من معاناة النازحين والفقراء في محافظات مأرب وسقطرى، والمهرة.

ودشن المركز بمحافظة مأرب مشروع توزيع زكاة الفطر من المواد الغذائية والذي يستهدف 8 آلاف أسرة من الأشد احتياجا من النازحين والمجتمع المضيف، وثمن مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب سيف مثنى، جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في وقوفهم إلى جانب النازحين في محافظة مأرب والتخفيف من معاناتهم، مشيرا إلى أن عملية النزوح إلى مأرب لا تزال مستمرة وتجاوزت أعدادهم في المحافظة حتى الآن 2 مليون نازح.

يشار إلى إن مشروع توزيع زكاة الفطر لهذا العام يتضمن توزيع 12 ألف حصة غذائية، يستفيد منها 84 ألف فرد في محافظة مأرب والساحل الغربي، عبر الشريك الوطني المنفذ ائتلاف الخير للإغاثة والأعمال الإنسانية.

في إطار التخفيف من معاناة الأسر الأشد احتياجا خلال أيام عيد الفطر، وفي سياق متصل أجرى المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون، بمحافظة مأرب أكثر من 1300 عملية جراحية مختلفة خلال الربع الأول من العام الجاري، ضمن جهوده المجانية في مكافحة العمى وأمراض العيون المختلفة، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وقال المستشفى في تقرير له، بأنه استقبل خلال يناير- مارس 14 ألف و402 حالة من مختلف الفئات، منها 8817 صرفت لهم نظارات، فيما بلغ عدد المستفيدين من الأجهزة التشخيصية 1862 حالة.

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