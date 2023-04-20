2000 قطعة ملابس سعودية للأرامل والأيتام بإدلب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2,088 قطعة ملابس لفئة الأرامل والأيتام المتضررين من الزلزال في محافظة إدلب في السورية، استفاد منها 696 أسرة، في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة لإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج حول العالم. وسلم المركز 46 طنا و640 كجم من السلال الغذائية على الأسر الأشد احتياجا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف، في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية.

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