انت الان تتابع خبر شرطة البصرة تعلن الإطاحة بأخطر عصابة للتسليب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة البصرة، الأربعاء، عن الإطاحة بأخطر عصابة للتسليب في المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان، إنه "تم الاطاحة باخطر عصابة للتسليب في محافظة البصرة بعد ورود معلومات دقيقة عن قيام عصابة اجرامية بعمليات تسليب المواطنين قرب احد المصارف الاهلية".

وأضافت "تم تشكيل فريق عمل من قسم مكافحة الاجرام في البصرة للتحري وجمع المعلومات ومن خلال المتابعة وتم القاء القبض عليهم"، مؤكدة "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".