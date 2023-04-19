شكرا لقرائتكم خبر عن «رسالة» عضو التحالف الوطني تحتفل في «يوم الكساء» بتوزيع 3 ملايين قطعة ملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنظم جمعية "رسالة"للأعمال الخيرية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك مبادرتها السنوية "يوم الكساء" والتي تشهد في هذا الشهر الكريم فقط شهر رمضان هذا العام توزيع أكثر من 500 ألف قطعة ملابس على الأسر المحتاجة في 48 معرض للملابس في أكثر من 22 محافظه وبمشاركة أكثر من 19 الف متطوع، حيث تنظم الجمعية عدد هائل من المعارض المجانية ومعارض بأجور رمزية طوال العام بهدف توفير ملابس مناسبة لعدد كبير من الأسر ورسم الفرحة والبسمة على وجوههم و المعارض المجانية خلال عيد الفطر المبارك.

وقالت الجمعية في بيان لها، إن "يوم الكساء يأتي كل عام في عيد الفطر و عيد الأضحى المباركين منذ نشأة الجمعية و دائما ما تلاقي دعم عدد هائل من الفنانين والشخصيات العامة للوصول إلى الاعداد المطلوب توزيعها من الملابس.

وصرح سيف علي مدير فني نشاط معارض الملابس، أن جمعية "رسالة" وجهت كافة جهودها في شهر رمضان الكريم نحو كساء الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك ضمن مبادرتها السنوية بعنوان (يوم الكساء) والتي سيتم توزيعها عن طريق تنظيم عدد كبير من المعارض للملابس في نفس اليوم في مختلف المناطق أجل إدخال الفرحة على قرابة 95 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا باجمالى 500 ألف قطعة ملابس .

وأوضح علي أن عدد المستفيدين من يوم الكساء هذا العام بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك تزيد عن 190 ألف فرد، مضيفًا أن يوم الكساء يشهد أيضًا تنظيم كرنفالات صغيرة وتوزيع الهدايا والألعاب والبلالين والحلوى والفشار على الأطفال ورسم على وجوه الأطفال، وذلك لإدخال فرحة وبهجة العيد على قلوب الأسر وأطفالهم على حد سواء حيث يتم تخصيص مقر لإقامة معرض كبير ويتم فيه دعوة الأسر التي تخدمها الجمعية بصحبة أطفالهم والاحتفال بهم وتوزيع كساء العيد عليهم، مضيفًا أن جمعية رسالة تحرص في إطار عملها أيضًا على تأكيد ورفع ثقافة العمل الخيري والتطوعي لدى أفراد المجتمع والشباب لغرس ثقافة حب الخير ومساعدة الغير.