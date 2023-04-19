تعليق روسي جديد حول صفقة الحبوب

ياسر رشاد - القاهرة -

لا ترى "موسكو" تقدمًا في الوفاء بالالتزامات تجاهها بموجب "صفقة الحبوب"، ولقد نضجت الظروف للحديث حول هذا الموضوع، هكذا صرح المُمثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة "فاسيلي نيبينزيا".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، قال نيبينزيا للصحفيين اليوم الأربعاء:" لقد تأخر الحديث حول هذا الموضوع، حيث أننا نقترب من الموعد النهائي الذي حددناه في 18 مايو".

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وأضاف: كما قُلنا أكثر من مرة، نحن لا نرى تقدمًا يُمكن أن يقنعنا بأن هذه المُبادرة يُجري تنفيذها في كلا المسارين.

وأوضح نيبينزيا: هُناك مساران هُما مُبادرة الحبوب الأوكرانية ومُذكرة التفاهم بين روسيا والأمم

المتحدة، والتي تنص على تصدير الحبوب والأسمدة الروسية، ولكن لم يتم تنفيذها، على الرغم من جهود الأمين العام. بالطبع، سيتم بحث هذا الموضوع عندما يلتقي وزير الخارجية لافروف مع الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش".

وفي وقت سابق، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن آفاق صفقة الحبوب ليست مُبشرة للغاية، والوضع مع تنفيذ شروط الجزء الثاني من الاتفاقات لا يميل إلى التحسن.