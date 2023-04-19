أمريكا تدعم أوكرانيا بحزمة مساعدات عسكرية جديدة

ياسر رشاد - القاهرة -

قدمت "الولايات المتحدة الأمريكية" حزمة مساعدة عسكرية جديدة إلى"أوكرانيا" بقيمة 325 مليون دولار، حسبما أفادت وزارة الدفاع "البنتاجون".

ووفقًا لما ذكرته "وسائل إعلام أمريكية"، ستُسحب حزمة المساعدات الجديدة مباشرة من مخزون البنتاجون بمُوجب تفويض رئاسي، هو السادس والثلاثين للرئيس جو بايدن مُنذ أغسطس عام 2021.

اقرأ أيضًا.. أنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي تصل إلى أوكرانيا

وتشمل الحزمة الجديدة مزيدًا من الذخيرة لنظام "HIMARS"، وقذائف مدفعية من عيار 155 و105 ملم، وصواريخ مُضادة للدروع محمولة على الكتف، وصواريخ "تو" الموجهة، وصواريخ جو دقيقة، وألغامًا مُضادة للدبابات، ومُعدات لوجيستية وصيانة

وقطع غيار وعتادًا مُخصصًا لأمن الموانئ.

ومُؤخرًا تسلمت أوكرانيا أول أنظمة دفاع جوي أمريكية من طراز باتريوت ودبابات قتال خفيفة فرنسية من طراز AMX-10.

وفي وقت سابق، كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين "جان بيير" أن الإدارة الأمريكية تُعلن اليوم الأربعاء عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، ومن بينها ذخيرة للمدفعية، وراجمات الصواريخ "هيمارس".