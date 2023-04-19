روسيا تحذر سول بسبب أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - حذرت السفارة الروسية في جمهورية كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، من العواقب السلبية المحتملة لنقل سول أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا.

وحذر دبلوماسيون روس من أن هذه الخطوة ستدمر العلاقات الثنائية بين البلدين.

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وذكرت السفارة الروسية، في منشور بثته عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تليجرام": "أن الجانب الكوري الجنوبي يدرك جيدًا العواقب السلبية الحتمية إذا قرروا في النهاية الانضمام إلى مجموعة الرعاة العسكريين لنظام كييف وتزويدها بأسلحة فتاكة".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

كما أشارت إلى أن مثل هذه الخطوة ستدمر بالتأكيد العلاقات الروسية الكورية الجنوبية، والتي أكدت السفارة أنها "كانت تتطور بشكل مثمر خلال العقود الثلاثة الماضية"، لافتة إلى حقيقة أن هذا التعليق تم إرساله إلى وكالة أنباء يونهاب

الكورية الجنوبية.

وأضافت السفارة الروسية أيضًا أنها "تراقب عن كثب" موقف جمهورية كوريا بشأن هذه القضية، موضحة أن قرار تزويد كييف بأسلحة فتاكة سيؤدي إلى "عواقب سلبية" على التعاون الأمني مع موسكو في شبه الجزيرة الكورية.

كما شددت على أنها تعتمد على النهج المسؤول لقيادة جمهورية كوريا.

وأكد الدبلوماسيون أن الأسلحة التي نقلها "الغرب الجماعي" كانت تُستخدم لتدمير "المدنيين المسالمين، بمن فيهم النساء والأطفال، في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبية، فضلاً عن منطقتي زابوروجيا وخيرسون". وفقا للسفارة.

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