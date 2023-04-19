مُبادرات سلام فرنسا بشأن أوكرانيا.. البيت الأبيض يُوضح

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن "البيت الأبيض" أن الولايات المتحدة لا تمتلك معلومات حول مُبادرات السلام التي أطلقها الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" بشأن أوكرانيا، لكنها تعتزم الاطلاع عليها، حسبما أفادت المتحدثة باسم البيت "كارين جان بيير".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، قالت جان بيير: "لم نتلق أي معلومات عن هذا من الجانب الفرنسي، نحن بحاجة للاتصال بهم والحصول على مزيد من المعلومات".

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وكانت "بلومبرج" قد ذكرت في وقت سابق، نقلاً

عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يُريد التواصل مع الصين بشأن خطة قد تُؤدي إلى مُفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في اعتقاده.

يُذكر أن "ماكرون" قد كلّف مستشاره الدبلوماسي إيمانويل بون، بالعمل مع رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، لوضع أساس للمُفاوضات.