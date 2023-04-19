رابطة العالم الإسلامي تثمن جهود السعودية المتواصلة لحل سياسي شامل في اليمن

نوهت رابطة العالم الإسلامي بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية ، للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، وفق المرجعيات المتفق عليها وطنيا ودوليا، وتحت إشراف الأمم المتحدة، وفي إطار المبادرة السعودية للسلام في اليمن، التي أعلنت عنها عام 2021م. وثمن الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى حرص المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على الدفع قدما بالخطوات الإنسانية اللازمة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني العزيز في كل المحافظات اليمنية، متمنيا أن تتكلل اتصالاتها القائمة مع كافة الأطراف اليمنية بإحياء العملية السياسية، وتحقيق حلٍّ شامل ومستدام في اليمن



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