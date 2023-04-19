انت الان تتابع خبر إحصائية مثيرة تخص "الأجسام المجهولة" في سماء أمريكا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلن كيركباتريك ذلك اليوم الأربعاء، خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وفي رده على سؤال حول عدد الأجسام الطائرة المجهولة التي تلقاها مكتبه منذ إنشائه في يوليو من العام الماضي: "اعتبارا من هذا الأسبوع، ندرس أكثر من 650 جسما".



وأضاف: "نصفهم تقريبا قد يكون مجرد بالونات أو شيئا مشابها للبالونات"، ولم يوضح عدد الأجسام التي تم تقفي أثرها، واكتفى بالقول إن "العملية جارية".

وبيّن المتحدث باسم البنتاغون إن لديه "شكوكا" في أن بعض هذه المنشآت قد تكون مرتبطة "بقدرات (استخبارية) أجنبية".

وعند سؤاله عمّا إذا كانت "مركبات التجسس" الروسية أو الصينية من ضمن تلك الأشياء، أوضح كيركباتريك: "من الصعب للغاية (تحديد) ما إذا لم يكن هناك علم صيني أو روسي على متن ما نرصده".

يشار إلى أنه في 2 فبراير الماضي، قال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، إن السلطات الأمريكية رصدت "بالون استطلاع" فوق البلاد، وقد تم إسقاطه في 4 فبراير من قبل الجيش الأمريكي قبالة ساحل ساوث كارولينا داخل المجال الجوي الأمريكي.