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إدارة الزوراء ترد على أنباء استقالة أوديشو

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2023-04-19 | 20:44

إدارة الزوراء ترد على أنباء استقالة أوديشو

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ردت إدارة نادي الزوراء الرياضي، على أنباء استقالة المدرب أيوب أوديشو من تدريب كرة النوارس.
وذكر النادي في بيان أن "إدارة نادي الزوراء تنفي أنباء استقالة المدرب أيوب أوديشو التي أطلقت من قبل بعض المواقع الإلكترونية وتؤكد تمسكها بخدمات المدرب".

وبين أن "الإشاعة أطلقت من جهات مغرضة بهدف زعزعة استقرار الفريق الكروي الذي بدأ يجني ثمار عمله وخير دليل نتائجه الأخيرة في الدوري الممتاز".


وحقق الزوراء فوزاً مهماً اليوم الأربعاء، على نوروز بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الممتاز ليرتقي مؤقتاً إلى المركز الثالث.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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