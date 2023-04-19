انت الان تتابع خبر انفجارات ونيران بمحيط القاعدة العامة في الخرطوم.. ماذا عن الهدنة؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كما اشتعلت النيران في مناطق قرب القيادة العامة في العاصمة بعد سماع اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأظهرت صور من داخل القيادة العامة في الخرطوم سيطرة عناصر من الجيش السوداني على المبنى، بحسب فيديو نشره الأخير.



يأتي ذلك بعدما أعلنت القوات المسلحة موافقتها على هدنة جديدة دخلت حيز التنفيذ لمدة 24 ساعة وبدأت من الساعة السادسة من مساء اليوم وتنتهي بتمام الساعة السادسة من مساء غد الخميس - بالتوقيت المحلي- وذلك بغرض تيسير النواحي الإنسانية على أن يلتزم الطرف الآخر بالهدنة.

كما وافقت قوات الدعم السريع على نفس الهدنة، مؤكدة التزامها التام.

وقالت في بيان على تويتر: "نؤكد التزامنا التام بوقف كامل لإطلاق النار، ونأمل أن يلتزم الطرف الآخر بالهدنة حسب التوقيت المعلن".

يشار إلى أن محيط مقر القيادة العامة وسط العاصمة السودانية الخرطوم، كان شهد انفجارات واشتباكات عنيفة، في وقت سابق الأربعاء، فضلاً عن قتال في محيط المطار، ومقر مبنى التلفزيون الرسمي في أم درمان أيضاً، وسط ارتفاع أعداد القتلى منذ انطلاق الصراع العسكري يوم 15 أبريل إلى 300، فيما أصيب أكثر من 2600 حسب منظمة الصحة العالمية.

وبدأت تلك الاشتباكات العنيفة في العاصمة بعد ساعات قليلة من دخول هدنة الـ 24 ساعة السابقة والمقترحة من واشنطن حيز التنفيذ مساء الثلاثاء، وسط تبادل الطرفين الاتهامات وتحميل المسؤوليات.